Fantastike: Shkon numri në dy i shqiptarëve te Juventusi, talenti i “Kuq e Zinjve” ftohet ndaj Napolit
Juventusi ka bërë publike listën për ndeshjen ndaj Napolit, që është kryederbi i kësaj xhiroje.
Megjithatë, ajo që ra në sy në listën e Luciano Spallettit ishte se edhe një tjetër shqiptar përpos Edon Zhegrovës ka marrë ftesë për këtë përballje.
Bëhet fjalë për portierin e talentuar Raffaele Huli, i cili është ftuar për herë të parë në ekip te Juventusi për këtë sfidë të rëndësishme.
Kuptohet, gjasat janë minimale për të zhvilluar qoftë një minutë – megjithatë është edhe konfirmim që skuadra italiane po e vëzhgon nga afër dhe ka besim që ky i fundit edhe mund të bëhet portieri kryesor brenda pak viteve.
📜 Your squad list for this afternoon's match at the Allianz Stadium ✍🏻 #JuveNapoli
Powered by @WhiteBit pic.twitter.com/E6d3dbm5XJ
— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) January 25, 2026
Huli është pjesë e ekipit U20 pavarësisht moshës 17-vjeçare, kurse ka zhvilluar 16 paraqitje në ligën e të rinjve, ku ka mbajtur gjashtë herë portën e paprekur./Telegrafi