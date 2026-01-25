Juventusi ka bërë publike listën për ndeshjen ndaj Napolit, që është kryederbi i kësaj xhiroje.

Megjithatë, ajo që ra në sy në listën e Luciano Spallettit ishte se edhe një tjetër shqiptar përpos Edon Zhegrovës ka marrë ftesë për këtë përballje.

Bëhet fjalë për portierin e talentuar Raffaele Huli, i cili është ftuar për herë të parë në ekip te Juventusi për këtë sfidë të rëndësishme.

Kuptohet, gjasat janë minimale për të zhvilluar qoftë një minutë – megjithatë është edhe konfirmim që skuadra italiane po e vëzhgon nga afër dhe ka besim që ky i fundit edhe mund të bëhet portieri kryesor brenda pak viteve.

Huli është pjesë e ekipit U20 pavarësisht moshës 17-vjeçare, kurse ka zhvilluar 16 paraqitje në ligën e të rinjve, ku ka mbajtur gjashtë herë portën e paprekur./Telegrafi

