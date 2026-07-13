Familja nga Ferizaj kërkon ndihmë për shërimin e 3-vjeçarit me leukemi akute
Familja Haziri nga Ferizaj ka bërë apel për ndihmë për djalin e tyre 3-vjeçar, Firdeus Haziri, i cili po përballet me leukemi akute dhe ka nevojë për trajtim jashtë vendit.
Sipas njoftimit të familjes, Firdeusi ka nevojë për një transplant, ndërsa për realizimin e trajtimit në Turqi nevojiten rreth 55 mijë euro, ndërsa familja ka hapur edhe një fushatë në platformën GoFundMe për mbledhjen e mjeteve të nevojshme për vazhdimin e trajtimit.
“Firdeus Haziri nga Ferizaj vuan nga Leukemia Akute dhe do të bëjë transplant, ka 3 muaj që është për shërim në Turqi, deri sot të gjitha shpenzimet i ka mbuluar familja, andaj edhe 3 muaj të tjerë Firdeusi do të qëndrojë për shërim atje”, thuhet në apelin e publikuar nga familja.
Familjarët kanë kërkuar mbështetjen e qytetarëve për mbledhjen e mjeteve të nevojshme, duke bërë thirrje për solidaritet.
“Të gjithë që mundeni të ndihmoni për shërimin e Firdeusit, ju të gjithë që mundeni të ndihmoni për shërimin e Firdeusit, ju lutem ndihmoni”, thuhet në apel.
Familja ka bërë të ditur se kontributet mund të dërgohen në llogarinë bankare të babait të Firdeusit, Arbnor Haziri.
Për shkak të gjendjes së tij shëndetësore dhe trajtimit të gjatë, familja shpreson në mbështetjen e qytetarëve për t’i siguruar mundësinë e vazhdimit të mjekimit. /Telegrafi/