Fakulteti Media dhe Komunikim në UBT lanson platformën “BE THE ONE”
Fakulteti i Medias dhe Komunikimit në UBT ka prezantuar zyrtarisht platformën e re “BE THE ONE”, një iniciativë e krijuar për të mbështetur dhe shfaqur rrugëtimin profesional të studentëve që nga dita e parë e studimeve, përmes praktikës e deri te depërtimi i tyre i suksesshëm në tregun e punës.
Kjo platformë shërben si urë lidhëse mes përgatitjes akademike dhe industrisë mediale, duke u fokusuar në katër shtylla kryesore që dominojnë sot tregun e informacionit dhe të komunikimit: investigimin, marketingun, sportin dhe showbiz-in.
Në pjesën e investigimit, platforma u jep hapësirë studentëve që të zhvillojnë hulumtime të thella, të verifikojnë fakte dhe të merren me gazetari investigative, duke sjellë raporte të bazuara në prova për tema me interes publik. Në fushën e marketingut, ata aftësohen në ndërtimin e fushatave, strategjive të komunikimit digjital dhe menaxhimit të imazhit për brende dhe organizata të ndryshme.
Gazetaria sportive u mundëson studentëve të mbulojnë ngjarje live, të bëjnë analiza të ndeshjeve dhe të realizojnë intervista me protagonistë të fushës, ndërsa shtylla e showbiz-it mbulon industrinë e argëtimit, artit dhe kulturës, duke i lejuar ata të prekin nga afër dinamikën e jetës publike dhe prodhimin e materialeve kreative.
“BE THE ONE” synon t’u ofrojë studentëve përvojë praktike të drejtpërdrejtë në këto katër drejtime, duke i bërë ata plotësisht të punësueshëm dhe të gatshëm për të udhëhequr në tregun e medias.
Ky projekt mbështetet fuqishëm në programin e studimeve “Media dhe Komunikim” në UBT, i cili është i dizajnuar për të ndërthurur teoritë moderne të komunikimit me punën praktike në laboratorët e universitetit. Programi i aftëson studentët të zhvillohen si profesionistë të pavarur dhe të punojnë në projekte të përbashkëta ekipore.
Me përfundimin e studimeve në këtë fakultet dhe përmes angazhimit në platformën “BE THE ONE”, studentët fitojnë shkathtësi të avancuara për të punuar në mjedise multikulturore, të zotërojnë gjuhë të huaja në nivel profesional, të krijojnë strategji marketingu e komunikimi digjital, si dhe të zhvillojnë aftësi në dizajnimin dhe redaktimin e përmbajtjeve mediale. Nis rrugëtimin tënd drejt suksesit në industrinë e medias dhe apliko tani në UBT për t’u bërë pjesë e platformës që të bën të dallohesh.