Fabrika e parë ukrainase e prodhimit të dronëve filloi operacionet e saj në Britani, tha ambasadori i Ukrainës, Valeriy Zaluzhnyi.

Zaluzhnyi, një ish-komandant i forcave të armatosura ukrainase, tha të mërkurën se prodhuesi, Ukrspecsystems, i themeluar në vitin 2014, kishte vërtetuar efikasitetin e dronëve të tij në vijën e parë të frontit.

"Ukraina po bën një luftë mes sulmeve të vazhdueshme me raketa, shkatërrimit të infrastrukturës dhe kërcënimeve ndaj objekteve të prodhimit. Prandaj, nisja e prodhimit në Mbretërinë e Bashkuar ka një logjikë të thellë strategjike", ka thënë Zaluzhnyi në Telegram.

"Kjo nuk është një zhvendosje e qendrës së gravitetit larg Ukrainës. Është një zgjerim i aftësive tona të përbashkëta dhe krijimi i një linje të dytë mbrojtjeje që garanton vazhdimësinë e prodhimit".

Zaluzhnyi tha se qendra e ekspertizës inxhinierike do të mbetej në Ukrainë, ndërsa prodhimi do të integrohej në industrinë e mbrojtjes së Britanisë.

Ukrspecsystems tha në faqen e saj të internetit se po punonte në Mbretërinë e Bashkuar si pjesë e konsorciumit 1Force, së bashku me British Eagle Eye Innovations Ltd dhe Digital Concepts Engineering Ltd. /Telegrafi/

EvropaNga BotaBotë