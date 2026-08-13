EXFIS, fuqia e udhëtimit tënd!
Vera sjell më shumë udhëtime, më shumë kilometra dhe më shumë destinacione për t’u zbuluar. Në këto rrugë, një ndalesë e shpejtë, furnizimi cilësor dhe shërbimi i duhur bëhen pjesë e një udhëtimi më të këndshëm.
Me rrjetin e saj të pikave në Kosovë, EXFIS qëndron pranë drejtuesve të automjeteve, duke ofruar derivate cilësore dhe shërbime që u përgjigjen nevojave të tyre gjatë rrugës.
Qoftë kur niseni drejt bregdetit, planifikoni një vikend jashtë qytetit apo ktheheni nga një udhëtim i gjatë, pikat EXFIS ju mundësojnë të furnizoheni dhe të vazhdoni drejt destinacionit pa humbur ritmin e rrugës.
Përvoja gjatë ndalesës plotësohet edhe përmes Express Shop, ku mund të gjeni produkte të ndryshme për rrugë dhe gjithçka që ju nevojitet për ta vazhduar udhëtimin më rehatshëm.
Me përvojë shumëvjeçare në treg dhe fokus të vazhdueshëm në cilësi dhe shërbim, EXFIS vazhdon të jetë pjesë e përditshmërisë së mijëra shoferëve dhe e rrugëve që këtë verë çojnë drejt destinacioneve të reja.
Këtë verë, mbush rezervuarin, zgjidh destinacionin dhe vazhdo rrugën me EXFIS – fuqia e udhëtimit tënd!