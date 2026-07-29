Ethet e Nilit Perëndimor, Danillovski: 80% e të infektuarve nuk kanë simptoma
Epidemiologu Dragan Danillovski, përmes një postimi në rrjetet sociale, tregon se tetë rastet e regjistruara deri më tani të ethes së Nilit Perëndimor në Maqedoni nuk duhet të interpretohen si tregues se të gjithë personat e infektuar zhvillojnë një formë të rëndë të sëmundjes.
Ai thekson se të gjithë pacientët e regjistruar deri më tani kishin një formë neuroinvazive të sëmundjes, por thekson se këto janë rastet që zbulohen më lehtë dhe përfshihen në statistikat zyrtare, ndërsa një numër i madh infeksionesh mbeten të paregjistruara.
Sipas tij, me virusin e Nilit Perëndimor, rreth 80 përqind e të infektuarve nuk kanë asnjë simptomë, afërsisht 20 përqind zhvillojnë një sëmundje të lehtë febrile, ndërsa forma e rëndë neuroinvazive ndodh në më pak se një përqind të të infektuarve, më shpesh tek të moshuarit dhe njerëzit me sëmundje kronike ose imunitet të dobësuar.
“Tetë rastet e rënda të regjistruara janë maja e dukshme e ‘ajsbergut’ epidemiologjik. Nën sipërfaqe mbetet një numër i panjohur infeksionesh asimptomatike, forma të lehta ose jo specifike që nuk u njohën si ethet e Nilit Perëndimor”, thekson Danillovski.
Epidemiologu paralajmëron se pa shpjegime të mëtejshme, opinioni mund të arrijë lehtësisht në përfundimin gabimisht se virusi shkakton sëmundje të rëndë tek të gjithë personat e infektuar ose se është bërë më agresiv, gjë që, siç thotë ai, nuk është në përputhje me njohuritë shkencore./Telegrafi/