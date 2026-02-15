Eskalon Benita ndaj Klodit: Godet karrigen, teksa bërtet me tone të larta
Një situatë e tensionuar ka ndodhur pak minuta më parë në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova, gjatë një bisede mes banorëve.
Teksa Klodi po fliste për “pëlqimin” e Benitës, ajo reagoi ashpër, duke ngritur zërin dhe duke shtyrë një karrige që ndodhej pranë saj.
“O ndalu më o vëlla, ndalu më me atë pëlqim. E ka shfrytëzu, e ka shfrytëzu atë pëlqim”, tha Benita, ndërsa Klodi e shikonte.
Pas përplasjes, Benita hyri brenda në shtëpi duke bërtitur, duke e tensionuar edhe më shumë atmosferën mes banorëve. /Telegrafi/
Top Lajme
BBVK
Jobs
Deals