ESHS: Shkupi kryeson me lindjet, rajoni lindor me përqindjen më të ulët në vend
Numri i lindjeve në Maqedoninë e Veriut vazhdon të jetë i pabarabartë mes rajoneve, me pjesën më të madhe të foshnjave të lindura në zonat urbane dhe veçanërisht në rajonin e Shkupit, tregojnë të dhënat e Entit Shtetëror të Statistikave.
Sipas statistikave, 60.2 për qind e të gjitha lindjeve janë regjistruar në zonat urbane, ndërsa 41.6 për qind vetëm në rajonin e Shkupit. Në anën tjetër, rajoni i Lindjes ka përqindjen më të ulët të lindjeve, me vetëm 6.1 për qind.
Të dhënat tregojnë gjithashtu se shtimi natyror i popullsisë mbetet negativ si në qytete ashtu edhe në zonat rurale. Në zonat urbane janë regjistruar 9.535 lindje dhe 12.902 vdekje, duke rezultuar me një shtim natyror negativ prej -3.367 banorësh.
Ndërkohë, në zonat rurale janë regjistruar 6.315 lindje dhe 7.385 vdekje, me një shtim natyror negativ prej -1.070 banorësh.
Statistikat konfirmojnë trendin e vazhdueshëm të rënies së natalitetit dhe plakjes së popullsisë, ndërsa dallimet mes rajoneve mbeten të theksuara.