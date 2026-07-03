ESHR: Rreth 66% e kontrolleve në Klinikën për Kirurgji Torakale janë bërë si raste urgjente ose udhëzimeve pa termin
Rreth gjashtëdhjetë e gjashtë përqind e numrit të përgjithshëm të ekzaminimeve të kryera në Klinikën e Kirurgjisë Torakale janë kryer përmes referimeve emergjente ose referimeve pa termin. Ekziston një raport joproporcional midis numrit të ekzaminimeve të rregullta dhe emergjente të kryera dhe ngarkesës së tepërt të punës së Klinikës, sipas raportit të Entit Shtetëror të Revizionit mbi performancën financiare dhe pajtueshmërinë e Klinikës për vitin 2024.
“Një strukturë e tillë e referimeve tregon devijim të konsiderueshëm nga mënyra e planifikuar e përdorimit të sistemit 'Termini im' dhe ngarkesë pune të shtuar në Klinikë, gjë që mund të ndikojë në efikasitetin e planifikimit dhe organizimit të procesit të punës, përdorimin optimal të kapaciteteve të disponueshme dhe disponueshmërinë e shërbimeve shëndetësore për pacientët”, thonë auditorët.
Sipas raportit, nuk kishte regjistrim të azhurnuar dhe në kohë të konsumit të ilaçeve dhe furnizimeve mjekësore në regjistrat e kontabilitetit dhe materialeve, dhe disa prej tyre ishin blerë para përfundimit të kontratës në mënyrë që të sigurohej kryerja e qetë e aktivitetit të kujdesit shëndetësor. Auditorët gjithashtu përcaktuan se brenda Klinikës nuk ishte krijuar një farmaci spitalore, përmes së cilës duhet të kryhej menaxhimi i inventarit.
Raporti gjithashtu thekson se ka një zbatim të papërshtatshëm të Ligjit për Prokurimin Publik në disa nga procedurat e prokurimit publik të kryera.
Auditi përcaktoi se disa nga të arkëtueshmet janë më të vjetra se tre vjet dhe ka pasiguri në lidhje me mbledhjen e tyre në të ardhmen. U vu re gjithashtu ndryshim midis pjesëmarrjes së llogaritur dhe asaj të mbledhur për shërbimet shëndetësore të ofruara për të siguruarit shëndetësor.
Për të kapërcyer kushtet e identifikuara, ESHR i paraqiti tetë rekomandime Klinikës për Kirurgji Torakale dhe Vaskulare.