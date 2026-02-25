Ermal Meta prek me këngën e re "Stella Stellina" në Sanremo, i dedikohet fëmijëve në Gaza
I frymëzuar nga një vajzë e vogël nga Gaza dhe nga një ninullë për të bijën, Ermal Meta ngjiti mbrëmë skenën e Festivalit të Sanremos 2026 me këngën “Stella Stellina”.
“Stella Stellina” është një këngë dedikuar të gjithë fëmijëve që vuajnë pasojat e luftës.
Melodia e saj e ëmbël krijon një kontrast të fortë me ashpërsinë e temës që trajton.
Foto: YouTube
Një detaj që ra në sy gjatë performancës ishte emri ‘Amal’ i qënndisur në jakën e këmishës së artistit.
Ky emër nuk i referohet vetëm një vajze të veçantë, por simbolizon të gjitha viktimat e pafajshme të Gazës.
Në rrjetet sociale, Meta shpjegon se protagonistja e këngës është një vajzë e vogël pa emër të caktuar.
“Protagonistja e 'Stella Stellina' është një vajzë e vogël pa emër, por ndoshta i ka të gjithë emrat.
- YouTube www.youtube.com
Aysha, Amal, Layla, Nour, Hind, kujt i intereson, ndoshta asgjë, ndoshta gjithçka. Bija të askujt, bija të të gjithëve".
Ky nuk është rasti i parë që Meta trajton çështje të ndjeshme përmes muzikës së tij.
Ermal Meta - Stella stellina (Official Video - Sanremo 2026) www.youtube.com
Pas këngës “Vietato morire”, kushtuar dhunës në familje, dhe fitores në Sanremo 2018 bashkë me Fabrizio Moros me “Non mi avete fatto niente”, ai rikthehet me një këngë që adreson një temë të rëndë dhe aktuale. /Telegrafi/