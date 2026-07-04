Erdogan: Izraeli nuk duhet të lejohet ta zhysë përsëri rajonin në gjak
Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, tha se qeveria e Izraelit “e varur nga lufta” nuk duhet të lejohet ta zhysë sërish rajonin në gjak.
“Është e nevojshme të mos lejohet që qeveria aktuale izraelite, e varur nga lufta, ta zhysë edhe një herë gjeografinë tonë në erën e barutit dhe gjakut”, tha presidenti Erdogan në një konferencë të përbashkët për shtyp në Stamboll me kryeministrin e Pakistanit Shehbaz Sharif, pas bisedimeve dypalëshe dhe në nivel delegacionesh.
Presidenti turk tha se të dy liderët shkëmbyen mendime mbi marrëdhëniet dypalëshe, si dhe mbi çështjet rajonale dhe globale.
“Ne kemi mbështetur veçanërisht, dhe vazhdojmë të mbështesim, çdo hap që kontribuon në uljen e tensioneve në rajonin tonë dhe zgjidhjen e problemeve përmes diplomacisë”, deklaroi ai.
Erdogan shtoi se Turqia do të vazhdojë të punojë në solidaritet me “vendet vëllazërore”, veçanërisht Pakistanin, për të forcuar paqen, stabilitetin dhe prosperitetin në rajon.
Ai tha se Turqia dëshiron një klimë në të cilën të gjithë njerëzit në rajon, pavarësisht fesë së tyre, të jetojnë në paqe dhe siguri.
Në lidhje me marrëdhëniet dypalëshe, Erdogan tha se Ankaraja dëshiron të thellojë bashkëpunimin me Islamabadin në energji, transport, minerale kritike dhe teknologji informacioni. /AA/