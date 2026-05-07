Era dhe dielli ndryshojnë peizazhin energjetik të Maqedonisë në vitin 2025, energjia e rinovueshme rritet me 11.43 përqind
Rritje prej 11.43% në prodhimin e energjisë elektrike nga burimet e rinovueshme u regjistrua në vitin 2025 krahasuar me vitin 2024, ndërsa prodhimi total arriti në 6,123 GWh dhe është praktikisht në të njëjtin nivel - tregojnë të dhënat nga Raporti Vjetor mbi Operacionet e Komisionit Rregullator për Energjetikë, Menaxhim të Ujërave dhe Mbeturinave Komunale për vitin 2025.
Rritja më e madhe e prodhimit nga burimet e rinovueshme (KRRE) prej 32.50% u regjistrua në termocentralet e erës, ndërsa për herë të parë, prodhimi i energjisë elektrike nga termocentralet fotovoltaike tejkaloi prodhimin nga termocentralet me cikël të kombinuar.
Në vitin 2025, KRRE ndryshoi shtatë licenca për prodhimin e energjisë elektrike nga termocentralet fotovoltaike, duke shtuar atyre objekte magazinimi me kapacitet total të instaluar prej 7.1 MW.
“Prezantimi i baterive për ruajtjen e energjisë në praktikë do të thotë një tranzicion i përshpejtuar i energjisë. Ruajtja e energjisë gjatë periudhave të tepricës dhe përdorimi i saj gjatë periudhave të rritjes së kërkesës për energji elektrike është një përfitim i drejtpërdrejtë, por gjithashtu do të zvogëlojë kostot e përgjithshme në sistem në aspektin e menaxhimit dhe përdorimit më efikas të shërbimeve të sistemit”, tha Aco Ristov, kryetar i KRRE-së.
Në vitin 2025, u lëshuan gjithsej 236 licenca në fushën e energjisë elektrike, shumica e të cilave janë për prodhim nga burime të rinovueshme të energjisë. Investimet e vazhdueshme në kapacitetet e prodhimit të energjisë së rinovueshme e rritën pjesën në 58.22% në kapacitetin total të instaluar në vend.
"Rritja e konkurrencës në treg me 21 furnizues aktivë ka sjellë kushte më të mira për konsumatorët. 40 kompani janë të regjistruara në bursën e energjisë elektrike dhe janë tregtuar 1,371 GWh, që është një rritje prej 41% krahasuar me vitin e kaluar".
"Raporti vëren përshpejtimin e aktiviteteve për integrimin më efikas të tregut vendas me tregjet rajonale të energjisë elektrike. Emërimi i NEMO-s si operator i nominuar i tregut të energjisë elektrike, vendimi i Agjencisë për Bashkëpunimin e Rregullatorëve të Energjisë (ACER) për t'i bashkuar zonën e ofertave maqedonase Rajonit të Llogaritjes së Kapacitetit të Evropës Juglindore, si dhe përgatitja e Planit për Integrimin e Operimit të Tregjeve të Lidhura janë pjesë e aktiviteteve për bashkimin e tregjeve", thonë nga KRRE.