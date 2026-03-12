Emigrimi nga perspektiva e qytetarëve – jepni mendimin tuaj përmes pyetësorit
Emigrimi vazhdon të jetë një nga çështjet më të rëndësishme sociale dhe ekonomike që prek shumë qytetarë dhe familje.
Për të kuptuar më mirë perceptimet, përvojat dhe arsyet që ndikojnë në vendimin për të emigruar, Telegrafi ka përgatitur një pyetësor i cili synon të mbledhë mendimet e publikut. Publikimi i këtij pyetësori ka për qëllim mbledhjen e mendimeve dhe përvojave të qytetarëve lidhur me çështjen e emigrimit. Të dhënat e mbledhura do të shërbejnë për të kuptuar më mirë arsyet, sfidat dhe faktorët që ndikojnë në vendimin e njerëzve për të emigruar.
Pjesëmarrja në këtë PYETËSOR është plotësisht vullnetare dhe përgjigjet do të trajtohen në mënyrë konfidenciale. /Telegrafi/
