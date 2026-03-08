Elon Gust dhe Dame Judi Drench midis emrave të stuhive të dërguara në zyrën meteorologjike britanike
Elon Gust dhe Dame Judi Drench janë ndër emrat që i janë paraqitur Zyrës Meteorologjike për stuhitë në Mbretërinë e Bashkuar.
Opinioni ka qenë në gjendje të sugjerojë emra çdo vit që nga viti 2015, por zakonisht zgjidhen vetëm rreth 20 prej tyre, transmeton Telegrafi.
Të tjerë që janë paraqitur përfshijnë: Stormy McStormFace, Keir Stormer, David Blowy, Storm Prince Andrew, Bruce Spring Storm, Fifty Shades of Rain dhe Stormzy.
Emrat u zbuluan nga një kërkesë për Lirinë e Informacionit drejtuar Zyrës Meteorologjike.
"Disa nga emrat janë vërtet qesharakë dhe na pëlqen t'i shohim të sugjeruar", tha parashikuesi i motit.
"Megjithatë, nuk mund të përdorim kurrë emra komikë për stuhitë tona, sepse në thelb, emërtimi i stuhive ka një qëllim të rëndësishëm sigurie", shtoi ai.
Më shumë se 50,000 sugjerime u paraqitën për sezonin 2025/26.
Të zgjedhurit janë: Amy, Bram, Chandra, Dave, Eddie, Fionnuala, Gerard, Hannah, Isla, Janna, Kasia, Lilith, Marty, Nico, Oscar, Patrick, Ruby, Stevie, Tadhg, Violet dhe Wubbo.
Chandra goditi Mbretërinë e Bashkuar dhe Irlandën në fund të janarit dhe Dave është i radhës në listë.
Megjithatë, me pranverën në horizont, Dave dhe shumë nga emrat e tjerë mund të mos përfshihen.
Stuhitë emërtohen kur mund të kenë një ndikim të mesëm (alarm i verdhë) ose të lartë (alarm i kuq) në Mbretërinë e Bashkuar, Irlandë ose Holandë.
Parashikuesit kombëtarë të tre vendeve hartojnë së bashku listën.
Spanja, Portugalia, Franca, Belgjika dhe Luksemburgu bashkohen për të emërtuar stuhitë në Evropën Jugperëndimore, ndërsa Danimarka, Suedia dhe Norvegjia bëjnë të njëjtën gjë për veriun e largët. /Telegrafi/