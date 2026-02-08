Elijona nis përgatitjet për dasmën, “nusja” e shtëpisë e fillon ditën me dush
Në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova po mbretëron atmosferë festive, teksa sonte pritet të zhvillohet dasma e shumëpritur mes Klodit dhe Elijonës, një nga ngjarjet më të komentuara të këtij edicioni.
Elijona, e cilësuar si “nusja” e shtëpisë, ka nisur që herët përgatitjet për natën e madhe. Ajo është parë duke e filluar ditën me dush, në shenjë përgatitjeje për ceremoninë që do të mbahet mbrëmjen e sotme.
Detajet nga prapaskena tregojnë se ekipi dhe banorët janë të angazhuar në organizimin e dasmës, e cila pritet të sjellë emocione, surpriza dhe momente të paharrueshme për publikun.
BBVK/Instagram
Ndërkohë, kanë dalë edhe pamje nga fustanet që Elijona pritet të veshë gjatë ceremonisë. Në video shihen dy fustane duke u përgatitur: një model klasik dhe elegant, si dhe një fustan tjetër më i ngushtë pas trupit, që thekson linjat e saj.
Të dyja fustanet duken mjaft të veçanta dhe kanë tërhequr vëmendjen e ndjekësve, duke rritur kureshtjen se cilin stil do të zgjedhë për momentin kulmor të dasmës.
Ceremonia pritet të nisë sonte në orën 21:00 dhe mbetet për t’u parë se si do të jetë atmosfera në shtëpi, nëse të gjithë banorët do të marrin pjesë dhe nëse do të ketë ndonjë dramë apo tension mes tyre gjatë kësaj nate të veçantë. /Telegrafi/