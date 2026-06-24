Ekstradohet nga Serbia në Maqedoni 19-vjeçari i kërkuar me urdhërarrest ndërkombëtar
Ekstradohet nga Serbia personi i kërkuar me urdhërarrest ndërkombëtarSot (24.06.2026), nga Republika e Serbisë në vendin tonë është ekstraduar Sait Saitov (19) nga Shkupi, i cili kërkohej me urdhërarrest ndërkombëtar.
Siç thonë nga MPB, ai kërkohej për shkak të dyshimit të bazuar për kryerjen e veprave penale “kundër sigurisë së njerëzve dhe pronës në komunikacion”, si dhe “mosdhënien e ndihmës personit të lënduar në aksident rrugor”, për një ngjarje penalo-juridike që ka ndodhur në Shkup më 09.01.2026.
"Personit i është caktuar masa e paraburgimit dhe i njëjti është dorëzuar në Burgun e Shkupit për procedim të mëtejshëm", thonë nga MPB.
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