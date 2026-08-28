Eklipsi hënor i 28 gushtit sjell përmbysje të forta: Këto tri shenja do të përballen me ndryshime që s’do të jenë të lehta
Disa të vërteta mund të dalin papritur në dritë, ndërsa emocionet e grumbulluara prej kohësh mund të kërkojnë vendime që nuk shtyhen më
Në astrologji, ngjarje të tilla lidhen me zbulimin e emocioneve të fshehura, forcimin e intuitës dhe situata që nuk mund të mbeten më nën sipërfaqe. Energjia që i atribuohet Peshqve konsiderohet e thellë, e ndjeshme dhe e lidhur fort me botën e brendshme, ndaj ky moment mund të përjetohet më intensivisht se zakonisht.
Eklipsi i 28 gushtit 2026 është realisht një eklips i pjesshëm hënor.
Astrologët e interpretojnë këtë fenomen si një pikë kthese – një moment kur diçka duhet të përfundojë në mënyrë që t’i hapë rrugë një fillimi të ri.
Shumë njerëz mund të kenë ndjesinë se disa të vërteta po dalin në dritë, se marrëdhëniet po marrin një formë më të qartë ose se po vjen koha për vendime që nuk mund të shtyhen më.
Sipas interpretimeve astrologjike, ndikimin më të fortë pritet ta ndiejnë Peshqit, Virgjëresha dhe Shigjetari, transmeton Telegrafi.
Peshqit
Peshqit konsiderohen në qendër të kësaj periudhe astrologjike. Për ta mund të dalin në pah çështje personale, emocione të mbledhura prej kohësh dhe nevoja për të mbyllur një kapitull të rëndësishëm.
Mendimet nga e kaluara mund të rikthehen fuqishëm, duke i bërë më të ndjeshëm se zakonisht. Në të njëjtën kohë, kjo mund t’i shtyjë të vendosin kufij më të qartë dhe të mbrojnë më shumë interesat e tyre.
Virgjëresha
Virgjëreshat mund të përballen me ndryshime në marrëdhënie dhe në rutinën e përditshme.
Çështje të lëna pezull, fjalë të pathëna ose emocione të shtypura mund të dalin në sipërfaqe dhe të kërkojnë vendime konkrete.
Megjithatë, natyra e tyre praktike dhe analitike mund t’i ndihmojë që të mos mbeten gjatë të bllokuara në emocione të pakëndshme, por të kërkojnë shpejt një zgjidhje.
Shigjetari
Shigjetarët mund të ndiejnë më shumë presion në marrëdhëniet në çift ose në lidhje të tjera të rëndësishme.
Në qendër mund të jetë nevoja për të gjetur një ekuilibër mes dëshirave personale dhe pritjeve të të tjerëve. Për disa, dashuria dhe marrëdhëniet mund të marrin përkohësisht përparësi ndaj punës dhe angazhimeve profesionale.
Edhe pse astrologët ia atribuojnë ndikimin e kësaj periudhe të gjitha shenjave, këto tri konsiderohen si më të ekspozuarat ndaj ndryshimeve emocionale dhe vendimeve që mund të shënojnë një kthesë të rëndësishme. /Telegrafi/