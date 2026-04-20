“Ejani se kam vrarë gruan”, policia e Patosit alarmohet pas një telefonate
Një telefonatë ka alarmuar Policinë e Shtetit në Fier pas njoftimit në sallën operative të një personi, i cili ka lajmëruar se ka vrarë gruan në Dukas të Patosit.
Korrespondenti i “Top Channel”, Neritan Trifoni bën me dije se menjëherë efektivët e policisë së Patosit dhe të Fierit kanë marrë masat duke shkuar në vendngjarje.
Por pas verifikimeve të bëra ka rezultuar se personi në fjalë ishte i dehur dhe lajmi nuk ishte i vërtetë, për fat të mirë. /Tch/
