Eden Hazard përmend tri kushtet që Kylian Mbappe duhet t’i plotësojë për ta fituar Topin e Artë
Pas dy golave të shënuar të shtunën mbrëma ndaj Villarrealit, Kylian Mbappe duket gjithnjë e më i favorizuar për të fituar Topin e Artë 2026. Të paktën kështu beson Eden Hazard.
Në këtë sezon, sulmuesi i Real Madridit ka regjistruar tashmë 11 gola në Ligën e Kampionëve dhe 21 gola në La Liga, shifra që e vendosin kapitenin e përfaqësueses franceze në rrugën e një sezoni historik, potencialisht më të mirin e karrierës së tij.
Forma e jashtëzakonshme individuale e bën Mbappen një nga kandidatët kryesorë për çmimin më prestigjioz individual në futboll.
Megjithatë, për të kurorëzuar këtë objektiv, ylli i “Los Blancos” do të duhet edhe sukses në aspektin kolektiv. Në një vit Kupe Bote, trofetë me klubin dhe një paraqitje e fortë me Francën do të jenë vendimtare.
I pyetur nga “Telefoot”, Eden Hazard u shpreh i bindur se ish-sulmuesi i PSG-së ka gjithçka që i nevojitet për ta fituar Topin e Artë.
“Që në fillim të sezonit, ai e ka vendosur shiritin shumë lart. A mund ta fitojë Mbappe Topin e Artë? Mendoj se po. Do t’i duhet të fitojë Ligën e Kampionëve, La Liga-n dhe të shkojë larg në Kupën e Botës. Por nuk kam asnjë dyshim për të: Topin e Artë, ai do ta fitojë”, deklaroi ish-reprezentuesi belg.
Me ritmin aktual dhe rolin vendimtar që po luan si te Real Madridi ashtu edhe te Franca, Mbappe duket gjithnjë e më pranë një sezoni që mund ta çojë në majën absolute të futbollit botëror./Telegrafi