EBA pezullon tregtinë dhe transaksionet financiare me Iranin, përshkallëzohet tensioni në rajon
Emiratet e Bashkuara Arabe kanë njoftuar pezullimin e të gjitha transaksioneve tregtare dhe financiare me Iranin, deri në një njoftim të dytë, në një tjetër zhvillim që tregon për përshkallëzimin e tensioneve në Lindjen e Mesme.
Ministria e Jashtme e Emirateve deklaroi se vendimi është marrë për shkak të përshkallëzimeve rajonale, të cilat sipas saj po cenojnë paqen dhe sigurinë rajonale dhe ndërkombëtare.
“E gjithë tregtia, shkëmbimet tregtare dhe transaksionet financiare me Iranin janë ndalur deri në një njoftim të dytë”, thuhet në deklaratën e ministrisë.
Vendimi vjen pasi Emiratet deklaruan se dy raketa balistike, të cilat dyshohej se synonin lundrimin detar, ranë në det. Irani ka mohuar se ka lëshuar raketat.
EBA është ndër partnerët kryesorë tregtarë të Iranit dhe renditet pas Kinës për nga volumi i tregtisë me Republikën Islamike. Marrëdhëniet tregtare mes dy vendeve ishin zgjeruar edhe gjatë periudhës kur Shtetet e Bashkuara kishin forcuar sanksionet ndaj Iranit.
Sipas agjencisë shtetërore të lajmeve të Emirateve, javën e kaluar anije që i përkisnin kompanisë shtetërore të naftës së EBA-së u shënjestruan nga Irani teksa kalonin përmes Ngushticës së Hormuzit.