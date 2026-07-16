"E turpshme", raportuesi i PE-së i reagon ashpër Paunoviqit
Deklarata e ministres serbe të Administratës Shtetërore dhe Vetëqeverisjes Lokale, Snezhana Paunoviq, e cila tha se po të ishte në vend të ish-presidentit serb Sllobodan Millosheviq në vitin 1998 do ta kishte “spastruar etnikisht Kosovën”, ka nxitur reagime të forta në Kosovë dhe në arenën ndërkombëtare.
Raportuesi i Parlamentit Evropian për Kosovën, Riho Terras, e ka cilësuar deklaratën si të turpshme, duke paralajmëruar se ajo dëmton rëndë besimin në procesin e dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian.
“Një deklaratë e turpshme nga një ministre e Serbisë, Snezhana Paunoviq. Kjo e shkatërron seriozisht besimin në dialogun e lehtësuar nga BE-ja”, ka shkruar Terras në rrjetin social X.
Ndërkohë, kryenegociatori i Kosovës në dialogun me Serbinë, Agron Bajrami, ka bërë të ditur se deklarata e Paunoviqit është adresuar zyrtarisht në Bashkimin Evropian.
Sipas Bajramit, deklarata përbën shkelje të Marrëveshjes së Brukselit të vitit 2023 dhe cenon seriozisht procesin e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
“Deklarata përbën shkelje të Marrëveshjes së Brukselit të vitit 2023 dhe minon seriozisht dialogun, besimin dhe procesin e normalizimit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë”, ka theksuar ai.
Deklarata e Paunoviqit ka ngjallur reagime të shumta nga zyrtarë vendorë dhe ndërkombëtarë, të cilët e kanë cilësuar atë si gjuhë të papranueshme dhe në kundërshtim me frymën e dialogut dhe pajtimit në rajon.
A disgraceful statement by a serving 🇷🇸 minister, Snežana Paunović:
"If I had been in Milošević's place in 1998, I would have ethnically cleansed Kosovo."
That really destroys trust in the EU-facilitated dialogue.@eu_enlargement_ @kosovo @EPPGroup pic.twitter.com/nKHv63obCF
— Riho Terras (@RihoTerras) July 16, 2026