E quan Klodin ‘njeri i ulët’, ky shpërthen ndaj Elijonës: Që dy muaj duke të të mbrojtur, jam lodhur
Një debat i ashpër ka shpërthyer mbrëmjen e kaluar mes Klodit dhe Elijonës, duke sjellë tension të madh mes dy banorëve.
Përplasja nisi pasi Klodi akuzoi Elijonën se ajo e kishte quajtur “njeri i ulët”, ndërsa Elijona u përpoq të mbrohej dhe të sqaronte qëndrimin e saj.
Gjatë diskutimit, Klodi u shfaq i revoltuar dhe i prerë në qëndrimin e tij, duke theksuar se nuk mund ta toleronte më situatën.
BBVK/FaceBook
“Jam lodh, s’e toleroj më këtë gjë”, u shpreh ai. Më pas shtoi: “Njeri i ulët? Dy muaj të kam mbrojtur, njeri i ulët mua?”
Nga ana tjetër, Elijona tentoi të kuptonte arsyen e nervozizmit të tij, duke e pyetur: “A bën të pyes cka të ka mërzitur, cka të bëra?”
Por, Klodi vijoi i zhgënjyer: “Cka më ka mërzitur është se dua të flas si njerëz. Ti gjeja e parë që bën është të vish te unë e të thuash ‘ti je njeri i ulet’, njeri i ulët për cka, cka të bera ty”.
Elijona reagoi duke thënë se arsyeja e saj ishte një veprim i Klodit: “Cka bëre ti është gjest shumë i ulët, më le aty, unë duke folur ty nuk të konvenoi.”
Ndërsa Klodi e kundërshtoi këtë version, duke sqaruar: “Unë u cova nga biseda se ti nuk më le të flas, une duke folur, ti fillove të flasësh, eca sepse kam respekt për veten. Elijona, a e di cka nuk të kam borxh asgjë”.
Në fund të debatit, Elijona u shpreh: “Më vjen shumë keq për ty”. Por, Klodi reagoi sërish ashpër: “Jo më vjen keq mua për ty, se jam lodhur. I mirë, i mirë, gjithmonë unë duke u ngulur, pastaj dal në Prime unë budallai ‘po flirtoj me ty’, kjo është esenca jam lodhur”.
Debati la të kuptohet se marrëdhënia mes dy banorëve është tensionuar ndjeshëm, ndërsa qëndrimi i Klodit tregoi se ai ndihet i keqkuptuar dhe i lodhur nga situata e krijuar. /Telegrafi/