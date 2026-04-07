E pini ujin e djeshëm? Ekspertët zbulojnë kur është i sigurt dhe kur bëhet i rrezikshëm
Shumë e bëjnë pa menduar, por pas disa orësh uji mund të ndryshojë. Ja çfarë duhet të dini për sigurinë e tij
Shumë prej nesh gjatë ditës ose të nesërmen në mëngjes pinë ujë që ka qëndruar në gotë apo shishe që nga dita e kaluar. Edhe pse duket e padëmshme, ekspertët paralajmërojnë se ekziston një “pikë kufiri” kur ky ujë nuk duhet konsumuar.
Pirja e ujit që ka mbetur nga një ditë më parë është një zakon i përhapur, për të cilin rrallë mendohet. Gotat në komodinën e natës apo shishet në tavolinë shpesh përdoren sërish pas disa orësh. Por sa e sigurt është kjo praktikë?
Sipas ekspertëve të ushqyerjes dhe mikrobiologjisë, përgjigjja nuk është krejt e thjeshtë. Edhe pse uji vetë nuk “prishet” si ushqimi, kushtet në të cilat qëndron mund të ndikojnë në sigurinë e tij. Sipas World Health Organization, cilësia e ujit të pijshëm varet shumë nga ruajtja dhe ekspozimi ndaj ndotjes së jashtme.
Çfarë ndodh me ujin që qëndron?
Uji nga çezma zakonisht është i sigurt në momentin kur mbushet. Megjithatë, sapo ekspozohet ndaj ajrit ose bie në kontakt me gojën apo sipërfaqe të ndryshme, mund të ndodhë kontaminim.
Siç thekson Centers for Disease Control and Prevention, bakteret nga zgavra e gojës dhe mjedisi mund të transferohen në lëngje dhe të shumohen në kushte të përshtatshme, veçanërisht në temperaturë dhome.
Edhe pse shumica e këtyre mikroorganizmave nuk janë të rrezikshëm për njerëzit e shëndetshëm, numri i tyre rritet me kalimin e kohës, transmeton Telegrafi.
Rregulli i 12 orëve: kufiri i kujdesit
Sipas praktikave të përgjithshme të sigurisë ushqimore, uji që qëndron deri në 12 orë zakonisht konsiderohet i sigurt për konsum, nëse nuk është kontaminuar më tej.
Nëse gota është e mbuluar ose shishja e mbyllur, rreziku zvogëlohet ndjeshëm. Në këto kushte, uji ruan cilësinë për më gjatë.
Pas 24 orësh: më mirë ta zëvendësoni
Kur uji qëndron një ditë të plotë ose më gjatë, rekomandohet të mos konsumohet. Sipas Environmental Protection Agency, ruajtja e ujit në kushte jo të kontrolluara mund të çojë në rritje të mikroorganizmave dhe përkeqësim të cilësisë.
Edhe pse zakonisht nuk shkakton probleme serioze te personat e shëndetshëm, rreziku rritet – veçanërisht për fëmijët, të moshuarit dhe personat me imunitet të dobët.
Ndikimi i burimit dhe mjedisit
Siguria e ujit varet edhe nga disa faktorë:
- Uji nga çezma që përdoret rrallë mund të përmbajë më shumë baktere që në fillim
- Gotat e hapura ekspozohen ndaj pluhurit dhe mikroorganizmave
- Shishet e ripërdorshme mund të bëhen vatër bakteresh nëse nuk lahen rregullisht
Sipas Centers for Disease Control and Prevention, higjiena e enëve është një faktor kyç në parandalimin e kontaminimit.
Shija dhe aroma: faktor psikologjik
Uji që qëndron gjatë mund të ketë shije ndryshe. Kjo lidhet me ndryshime kimike, si thithja e dioksidit të karbonit nga ajri, që ndikon në pH.
Megjithatë, nëse uji ka erë ose shije të pakëndshme, duhet të hidhet.
A është më mirë ta pini apo jo?
Ekspertët pajtohen se hidratimi është thelbësor. Në mungesë alternative, në shumicën e rasteve është më mirë të pini ujë sesa të rrezikoni dehidratimin. Por kur keni mundësi, uji i freskët është gjithmonë zgjedhja më e sigurt.
Si të shmangni rreziqet?
- Mos e lini ujin në gotë ose shishe më shumë se një ditë
- Mbulojeni gotën ose përdorni shishe të mbyllura
- Lani rregullisht shishet e ripërdorshme
- Mos pini nga e njëjta enë për një kohë të gjatë pa e larë
- Mbajeni ujin në vend të freskët
Edhe pse pirja e ujit të mbetur nga një ditë më parë zakonisht nuk ka pasoja serioze, ekspertët theksojnë se kjo nuk është praktikë ideale. Koha, kushtet dhe higjiena janë vendimtare për sigurinë e ujit.
Një hap i thjeshtë – mbushja e një gote të freskët, mund të jetë një zgjedhje e vogël, por shumë e rëndësishme për shëndetin. /Telegrafi/