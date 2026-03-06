E njëjta lojë, i njëjti çmim - gruaja fiton sërish lotarinë pas një viti
Një grua nga Maryland fitoi çmimin kryesor prej 50,000 dollarësh nga një lotari pothuajse saktësisht një vit pasi kishte fituar të njëjtën shumë nga e njëjta lojë.
Banorja e Westminster vizitoi selinë e Lotarisë së Maryland më 4 mars për të mbledhur 50,000 dollarë që fitoi nga një short 5 i nëntorit 2025.
Gruaja fitoi një çmim të madh prej 50,000 dollarësh në short.
Ajo më parë kishte fituar 50,000 dollarë nga një short në nëntor 2024 -- pothuajse saktësisht një vit përpara.
Fituesja tha se po shqyrton nëse do t’i përdorë paratë e fundit të çmimit për të blerë një automjet të ri apo për të rimodeluar kuzhinën e saj. /Telegrafi/
