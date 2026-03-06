Një grua nga Maryland fitoi çmimin kryesor prej 50,000 dollarësh nga një lotari pothuajse saktësisht një vit pasi kishte fituar të njëjtën shumë nga e njëjta lojë.

Banorja e Westminster vizitoi selinë e Lotarisë së Maryland më 4 mars për të mbledhur 50,000 dollarë që fitoi nga një short 5 i nëntorit 2025.

Gruaja fitoi një çmim të madh prej 50,000 dollarësh në short.

Ajo më parë kishte fituar 50,000 dollarë nga një short në nëntor 2024 -- pothuajse saktësisht një vit përpara.

Fituesja tha se po shqyrton nëse do t’i përdorë paratë e fundit të çmimit për të blerë një automjet të ri apo për të rimodeluar kuzhinën e saj. /Telegrafi/

InteresanteFun