E nisi karrierën me pingpong, por tradita familjare e ktheu në futboll – Suad Keqi tregon fillimet e para me sportin
Në episodin më të ri të podcastit "Arena e Yjeve", mysafir ishte ish-futbollisti i njohur kosovar Suad Keqi.
Keqi e nisi rrëfimin e tij duke treguar se si ishin fillimet e tij të para me sportin dhe si nisi gjithçka për të.
“Tash e 13 vite unë e kam lënë futbollin domethënë në moshën 43-vjeçare futbollit i kam dhënë fund, me futsall, ndërsa me futboll të madh në moshën 39-vjeçare”.
“Sa për fillim, për informim të të gjithë shikuesve tek ne në familjen Keqi është si traditë futbolli, pasi edhe axhallarët kanë qenë pastaj edhe babai, e më vonë ndërkohë ka arritur edhe Sunaji, vëllau i madh”.
“Pastaj jemi edhe ne dy të tjerët, unë dhe Sedati. Futbollin e kam filluar qysh në moshën 15-vjeçare, mirëpo para futbollit unë kam luajtur pingpong për shtatë vite dhe kam arritur të jem edhe kampion i Kosovës në konkurrencën e pionerëve”, ka rrëfyer Keqi mes tjerash.
