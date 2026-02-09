E dashura e Jake Paul fitoi medaljen e artë në Lojërat Olimpike Dimërore 2026
Lojërat Olimpike Dimërore Milano-Kortina 2026 kanë filluar dhe për më shumë se dy javë, mbi 3,500 atletë nga gati 100 vende do të garojnë për 195 medalje në 16 disiplina sportive.
Për Jutta Leerdam, patinatoren holandeze dhe të dashurën e boksierit dhe youtube-rit të famshëm Jake Paul, këto lojëra do të mbeten të paharrueshme.
Leerdam, e cila kishte pësuar një rënie dramatike gjatë Garave Olimpike Provuese pak ditë më parë, rikuperoi me një performancë të jashtëzakonshme për të fituar medaljen e artë në garën e patinazhit me shpejtësi 1,000 metra.
Holanda zuri edhe vendin e dytë në këtë garë, me Femke Kok që fitoi medaljen e argjendtë, ndërsa podiumi u kompletuar nga japonezja Miho Takagi që mori medaljen e bronztë.
Jake Paul, i cili kishte qenë i pranishëm gjatë garave provuese dhe kishte mbështetur publikisht Leerdam në rrjetet sociale, shpërndau më pas një postim emocionues për fitimin e ditëlindjes së saj dhe për triumfin olimpik, duke e quajtur “fëmija im” dhe duke treguar krenarinë e tij për arritjen e saj.
Ky sukses vjen pas një periudhe sfidash për Leerdam, e cila kishte rënë në pistën e akullit gjatë garës së 1000 metrave dhe kishte humbur mundësinë për të performuar siç e dëshironte.
Pavarësisht kësaj, patinatorja holandeze tregoi forcë dhe vendosmëri, duke dhuruar një moment të paharrueshëm për sportin dhe për ndjekësit e saj. /Telegrafi/