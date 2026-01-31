E befasishme, Dolce rikthehet në krahët e Limit
Dita e sotme ka sjellë një moment të papritur dhe mjaft domethënës mes Dolces dhe Limit, të cilët janë parë të përqafuar njëri-tjetrin, duke ngjallur menjëherë kureshtjen e publikut.
Pamjet e dyshes, të kapura në një atmosferë të qetë dhe intime, kanë tërhequr vëmendjen e ndjekësve, të cilët nuk kanë vonuar të hedhin hamendësime mbi raportin e tyre.
Me shumë mall, Dolce dhe Limi kanë ndarë një përqafim të ngrohtë, i cili u interpretua nga shumëkush si një shenjë afrimi emocional dhe nostalgjie.
Gjuha e trupit dhe momenti i gjatë i qëndrimit pranë njëri-tjetrit lanë të kuptohet se mes tyre ende ekziston një lidhje e fortë, pavarësisht zhvillimeve të mëparshme.
Ky veprim ka ngritur pikëpyetje të shumta në mesin e publikut: a po rilind sërish diçka mes Dolces dhe Limit? Ndjekësit e tyre po spekulojnë nëse ky përqafim është thjesht një moment spontan i mbushur me mall, apo një sinjal i qartë se raporti i tyre mund të marrë një kthesë të re. /Telegrafi/