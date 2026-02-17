Dyzet vjet më vonë, një burrë akuzohet për vrasjen e ish-të dashurës në Gjermani - zbulohen detaje rreth ngjarjes
Më shumë se 40 vjet pas vdekjes së dhunshme të një 19-vjeçareje në Gjermaninë jugore, një burrë tani është akuzuar për vrasjen e saj.
Ish-i dashuri i Maria Köhler dyshohet se e ka mbytur viktimën me një shall më 30 korrik 1984, në qytetin e Aschaffenburgut, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
I dyshuari, i cili besohet se ka vepruar nga xhelozia dhe dëshira për hakmarrje, kishte qenë në arrati për dekada.
Gruaja 19-vjeçare ishte ndarë nga burri, atëherë 25 vjeç, dhe kishte filluar një lidhje me një ushtar amerikan të stacionuar në ish-Gjermaninë Perëndimore.
Viktima u gjet e vdekur nga një mbikëqyrës në një konvikt për infermierë praktikantë në Aschaffenburg.
I dyshuari thuhet se është larguar nga Frankfurti në vendin e tij të lindjes, Turqi, pas krimit.
Ai dyshohet se është kthyer në Gjermani në vitin 1998 me një emër tjetër, me gruan e tij gjermane, me të cilën u martua në Turqi.
Ai jetoi në Aschaffenburg për rreth 16 vjet me një identitet të rremë përpara se të nisej përsëri për në Turqi.
Hetuesit e rishikuan çështjen e pazbuluar në fund të vitit 2024 dhe e gjetën burrin në Turqi.
Pas kësaj, i dyshuari u ekstradua në Gjermani shtatorin e kaluar.
Sipas zyrës së prokurorit publik të Aschaffenburgut, ai e ka pranuar krimin dhe që atëherë është në paraburgim.
Ekspertët gjithashtu arritën të siguronin ADN-në e armës së dyshuar të vrasjes. /Telegrafi/