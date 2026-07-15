Dy të arrestuar në Prishtinë, lënduan rëndë një person
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se ka arrestuar dy persona, pasi të njëjtit kanë sulmuar fizikisht një tjetër.
Rasti ka ndodhur të martën, në ora 11:05 në Prishtinë, ndërkaq rasti është cilësuar si lëndim i rëndë trupor.
“Janë arrestuar dy të dyshuar mashkull kosovar, pasi që të njëjtit kanë sulmuar fizikisht viktimën mashkull kosovar, i cili ka pranuar tretman mjekësor”, thuhet në raport.
Me vendim të prokurorit, pas intervistimit njëri nga të dyshuarit dërgohet në mbajtje ndërsa tjetri lirohet në procedurë të rregullt. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate