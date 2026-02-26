Dy kombinime perfekte për tryezën e iftarit - Iftar Mix nga Burger King
Gjatë muajit të Ramazanit, momenti i iftarit është më shumë se një vakt - është kohë për t’u mbledhur, për të ndarë dhe për të shijuar diçka të shijshme pas një dite të gjatë agjërimi.
Burger King këtë vit sjell Iftar Mix, dy kombinime tejet të shijshme për ta bërë zgjedhjen akoma më të lehtë dhe tryezën më të pasur.
Iftar Mix I - me vetëm 10.50€
Kjo ofertë përfshin: Double Cheeseburger Meal, Crispy Chicken Meal,6 Onion Rings dhe Sweet & Sour dip.
Një kombinim klasik mes mishit të pjekur në flakë dhe pulës “crispy”, i shoqëruar me patate të skuqura dhe pije freskuese - ideal për një iftar të shpejtë dhe të plotë.
Iftar Mix II - me vetëm 17.79€
Për ata që duan më shumë llojllojshmëri, oferta e dytë përfshin: Whopper Jr, Chicken Burger, Steakhouse, BBQ dip, Sweet & Sour dip, Salsa Extra Hot dip, 9 Nuggets të shoqëruara me patate të skuqura dhe pije freskuese.
Një kombinim i bollshëm që përfshin shijet ikonike të Burger King, salcat e preferuara dhe nuggets - perfekt për ta ndarë me familjen apo miqtë.
Me këto dy oferta speciale, Burger King sjell një zgjidhje perfekte për iftar - me shije të njohura, porcione të bollshme dhe çmime super të mira.
Iftar Mix është në dispozicion për një kohë të limituar gjatë Ramazanit.