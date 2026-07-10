Dy aeroportet e Maqedonisë shërbyen gjithsej dy milionë udhëtarë për gjysmë viti
Në gjashtë muajt e parë të këtij viti, Aeroporti Ndërkombëtar i Shkupit dhe Aeroporti "Shën Apostull Pali" Ohër u shërbyen 1.955.648 udhëtarë, që është një rritje prej 28 për qind krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ndërsa u realizuan 13.167 fluturime, që është një rritje prej 7,6 për qind.
Vetëm në qershor, aeroportet e Shkupit dhe Ohrit së bashku kishin për 15,6 për qind më shumë udhëtarë (374.714) krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.
“Rritja prej 28 për qind e numrit të udhëtarëve në gjashtë muajt e parë të vitit 2026 është një rezultat i shkëlqyer dhe konfirmim i qartë se aeroportet e Maqedonisë janë në rrugën e zhvillimit të fortë dhe të qëndrueshëm. Në industrinë e aviacionit, rritja dyshifrore e trafikut ajror të udhëtarëve është një tregues i një strategjie të suksesshme, rritjes së besimit të udhëtarëve dhe atraktivitetit si destinacion për kompanitë ajrore. Fakti që Aeroporti Ndërkombëtar i Shkupit dhe Aeroporti i "Shën Apostull Pali" Ohër së bashku shërbyen pothuajse dy milionë udhëtarë vetëm në gjashtë muaj, ndërkohë që regjistruan edhe një rritje prej 7,6 për qind të numrit të fluturimeve, është rezultat i angazhimit tonë për zhvillimin e lidhjes ajrore, përmirësimin e vazhdueshëm të shërbimeve dhe bashkëpunimin e suksesshëm me partnerët tanë. Mbetemi të përqendruar në krijimin e mundësive të reja për rritje, zgjerimin e rrjetit të destinacioneve dhe ofrimin e një përvoje cilësore për udhëtarët, në mënyrë që aeroportet e Maqedonisë të vazhdojnë të tejkalojnë pritjet në periudhën e ardhshme”, theksohet në deklaratën me shkrim të Nexhat Kurt, drejtorit të përgjithshëm të TAV Maqedoni.
Të dhënat statistikore gjysmëvjetore të TAV Maqedoni tregojnë se në gjashtë muajt e parë, destinacioni më i shpeshtë nga Aeroporti Ndërkombëtar i Shkupit është Stambolli (të dy aeroportet IGA dhe Sabiha Gokçen me 14,2 për qind të pjesëmarrjes në treg), ndërsa pastaj vijon Mynih Memingen (4,5 për qind), Basel Miluz (4,4 për qind), Dortmund (4,1 për qind), Cyrih (4 për qind) dhe Frankfurti (3,9 për qind).
Pesë vendet kryesore me më shumë fluturime direkte nga Shkupi janë Gjermania (28,5 për qind pjesë e tregut në trafikun total të udhëtarëve), Turqia (18 për qind), Zvicra (9,3 për qind), Italia (8,2 për qind) dhe Suedia (5,8 për qind).
Nëse i shohim shifrat për Aeroportin Ndërkombëtar të Shkupit dhe Aeroportin "Shën Apostull Pali" veçmas, Aeroporti i Shkupit ka një rritje të lartë vjetore prej 28,6 për qind dhe në gjashtë muajt e parë të këtij viti janë transportuar gjithsej 1.833.010 udhëtarë përmes tij. Në të njëjtën periudhë, në këtë aeroport janë realizuar 12.260 fluturime, që është 6,5 për qind më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Aeroporti i Ohrit shënoi një rritje të lartë prej 18,2 për qind me 122.638 udhëtarë të transportuar nga janari deri në qershor. Në këtë periudhë janë realizuar 907 fluturime, që është një rritje prej 26 për qind.