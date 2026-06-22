Dugolli i përgjigjet Ramës: LVV s’ka rol në protestat në Shqipëri
Lëvizja Vetëvendosje ka mohuar të jetë duke e mbështetur si subjekt politik protestën që po mbahet në Shqipëri për të 23-tën ditë me radhë. Por, se këtë po e bëjnë individualisht aktivistët e saj.
Kështu ka bërë me dije, anëtari i Këshillit të Përgjithshëm të kësaj parie, Enver Dugolli, duke konfirmuar se personalisht është njëri nga ata që po e mbështet revoltën anti-qeveritare në Tiranë.
“Vetëvendosje nuk ka të bëjë asgjë me këtë protestë, thjesht ne, disa aktivistë apo disa njerëz, eksponentë, solidarizohemi me kërkesat e drejta të qytetarëve, shqetësimet e tyre të drejta dhe me kaq mbaron, pra nuk bëhet fjalë që Vetëvendosja nga Kosova apo nga cilado pjesë që ka ndonjë rol të veçantë në këtë protestë”, tha Dugolli.
Kësisoj Dugolli ka kërkuar nga kryeministri I Shqipërisë Edi Rama që të përmbahet nga komentet ndaj lëvizjes Vetëvendosje, si hisedare e protestës.
Dugolli e porositi Ramën që, në vend se të merret me Vetëvendosjen, t’I dëgjoj hallet e qytetarëve që po protestojnë kundër tij.
Në një nga komentet e fundit për protestat, Rama përmendi edhe anëtarë dhe mbështetës të Lëvizjes Vetëvendosje, duke i cilësuar disa prej tyre si të përfshirë në atë që ai e quajti “çorbë dreqërish”. Megjithatë, ai bëri një ndarje mes tyre dhe kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti.
“Nuk mund ta bëj e as ta nënkuptoj në asnjë rrethanë përgjegjës Albin Kurtin për asnjë prej sallahanave të Vetëvendosjes që janë përfshirë në këtë çorbë dreqërish”, shkroi Rama.
Ai i ka kritikuar ashpër të gjithë pjesëmarrësit në protestë nga Kosova e Maqedonia e Veriut, meqë, sipas tij, ata nuk janë diasporë e Shqipërisë. /KosovaPress