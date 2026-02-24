Dronë mbështetjeje për Mateo Borrin dhe Brikena Selmanin në BBVA 5
Dy dronë kanë mbërritur brenda një kohe të shkurtër në Big Brother VIP Albania 5.
Një prej tyre ishte dedikuar për Mateo Borrin.
Mesazhi simbolik i ardhur nga jashtë u prit me entuziazëm, duke i dhënë atij një moment të veçantë brenda shtëpisë dhe një shtysë emocionale në rrugëtimin e tij në lojë.
Foto: Instagram
Surpriza nuk përfundoi me kaq.
Një tjetër dron mbërriti për Brikena Selmanin, i dërguar nga mikesha e saj e ngushtë.
Banorët reaguan menjëherë ndaj këtyre momenteve, duke i komentuar gjatë dhe duke ndarë emocionet me njëri-tjetrin.
Foto: Instagram
Atmosfera në shtëpi u ngarkua me entuziazëm, ndërsa surprizat nga jashtë vazhdojnë të ndikojnë në gjendjen emocionale të konkurrentëve.
Edhe në rrjetet sociale, momentet me dronët u bënë shpejt virale.
Ndjekësit reaguan me komente të shumta, duke analizuar mesazhet dhe duke diskutuar ndikimin që mbështetja nga jashtë ka në lojën e banorëve. /Telegrafi/