Dy dronë kanë mbërritur brenda një kohe të shkurtër në Big Brother VIP Albania 5.

Një prej tyre ishte dedikuar për Mateo Borrin.

Mesazhi simbolik i ardhur nga jashtë u prit me entuziazëm, duke i dhënë atij një moment të veçantë brenda shtëpisë dhe një shtysë emocionale në rrugëtimin e tij në lojë.

Surpriza nuk përfundoi me kaq.

Një tjetër dron mbërriti për Brikena Selmanin, i dërguar nga mikesha e saj e ngushtë.

Banorët reaguan menjëherë ndaj këtyre momenteve, duke i komentuar gjatë dhe duke ndarë emocionet me njëri-tjetrin.

Atmosfera në shtëpi u ngarkua me entuziazëm, ndërsa surprizat nga jashtë vazhdojnë të ndikojnë në gjendjen emocionale të konkurrentëve.

Edhe në rrjetet sociale, momentet me dronët u bënë shpejt virale.

Ndjekësit reaguan me komente të shumta, duke analizuar mesazhet dhe duke diskutuar ndikimin që mbështetja nga jashtë ka në lojën e banorëve. /Telegrafi/

