Drita fiton ndaj Llapit dhe është lider i ri në Superligë
Drita ka arritur fitore të vështirë, por shumë të rëndësishme në udhëtim te Llapi 0-2.
Kjo ndeshje u zhvillua në stadiumin e Ramiz Sadikut për shkak të fushës së përkeqësuar në stadiumin 'Zahir Pajaziti'.
Pjesa e parë përfundoi ashtu siç filloi, me rezultatin e barabartë përkundër disa tentimeve nga të dyja skuadrat.
Ishte minuta e 64-të e ndeshjes, kur kjo sfidë u zhbllokua me autor mbrojtësin e majtë Blerton Sheji që realizoi për 0-1.
Krejt në fund të ndeshjes, Drita gjeti edhe golin e dytë ku sulmuesi Veton Tusha u fut bukur në zonë dhe realizoi për rezultatin përfundimtar 0-2.
Me këtë fitore Drita rikthehet në krye të Superligës me 38 pikë, derisa Llapi mbetet e shtata me 22 sosh.
Ndeshjen e radhës Llapi luan në udhëtim te Prishtina e Re, derisa Drita gjithashtu do të përballet në udhëtim, ku takohet me Prishtinën në kryeqytet. /Telegrafi/