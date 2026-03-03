Drejtori ekzekutiv i Audi thotë se motorët me benzinë kanë një të ardhme deri në vitet 2030
Industria e automobilave është në një lloj purgatorie. Revolucioni elektrik që na u premtua se do të vinte në fuqi të plotë deri në mesin e viteve 2020 po përparonte ngadalë dhe tani po rrëshqet në Shtetet e Bashkuara, duke i lënë prodhuesit e makinave me linja të përziera që përfshijnë gamën nga makinat me benzinë te hibridet dhe automjetet elektrike.
Me kaq shumë pasiguri se kur motorët elektrikë do të zëvendësojnë plotësisht djegien e brendshme, 10 vitet e ardhshme do të jenë vendimtare ndërsa prodhuesit e makinave do të balancojnë paratë e tyre të zhvillimit midis benzinës dhe energjisë elektrike, transmeton Telegrafi.
CEO i Audi, Gernot Döllner, në një aktivitet të kohëve të fundit ka deklaruar se Audi planifikon një qasje të matur ndaj kësaj periudhe tranzicioni, ndërsa motorët me benzinë mbeten të popullarizuar në Shtetet e Bashkuara.
Makinat elektrike kishin fituar vazhdimisht terren në listat e shitjeve në SHBA, por eliminimi i kredisë federale tatimore për automjetet elektrike nga administrata Trump në vjeshtën e vitit 2025 e ndaloi këtë progres, duke ulur shitjet në fund të vitit dhe duke bërë që disa prodhues makinash të ndalonin ose anulonin automjetet elektrike të ardhshme me destinacion SHBA-në. Audi po i kushton vëmendje ndryshimit të erërave.
"Konceptet e sistemit të transmisionit patjetër do të kthehen te [me djegie të brendshme]. Kjo është ajo që shohim tani, dhe nuk e di nëse motori elektrik me bateri do të kthehet kaq shpejt", shpjegoi Döllner.
Sigurisht, kjo nuk është e vërtetë për çdo treg. Shitjet e automjeteve elektrike janë rritur shumë më shpejt në Kinë dhe Evropë, duke lënë potencialin që Shtetet e Bashkuara të bëhen një lloj ishulli me benzinë në një botë që po largohet gjithnjë e më shumë nga djegia e brendshme. Por Döllner nuk e shihte në atë mënyrë.
"Tregjet janë kaq dinamike, dhe çdo treg ka specialitetin e vet. Pra, SHBA-të kanë këto segmente të SUV-ve dhe kamionçinave të ashpër, një peizazh konsumator mjaft të rëndë me ICE. Kina është përpara në motorët elektrikë me bateri, por ka një kthim prapa te motorët me rreze të zgjatur (EREV) dhe madje edhe te hibridi plug-in. Ka shumë dinamika, kështu që nuk është shumë e lehtë të thuash se ku po shkon rruga", tha ai.
Me tregje të ndryshme që lëvizin me ritme të ndryshme, Audi është tërhequr nga plani i saj për t'u bërë tërësisht elektrike deri në vitin 2033. Edhe pse pjesa më e madhe e këtij vendimi u mor nga SHBA-ja, Döllner nuk e sheh këtë si diçka që e bën SHBA-në të parëndësishme.
Në vend të kësaj, ai beson se qasja e larmishme ndaj motorëve do të ketë përfitime më të gjera për një markë globale si Audi. "Nuk shoh ndonjë ishull, thjesht shoh se na duhet fleksibiliteti gjithsesi," tha ai.
Për momentin, Audi do të vazhdojë të përmirësojë platformat e saj aktuale për konfigurimet e saj vetëm me benzinë dhe hibride.
"Nuk shoh domosdoshmërisht platforma të reja. Por shoh zhvillim të mëtejshëm të platformave për të sjellë nivelin tjetër të elektronikës dhe për të sjellë një shkallë më të lartë hibridizimi", shpjegoi Döllner.
Përjashtimi i vetëm janë makinat kompakte si A3 dhe çdo gjë më e vogël, të cilat, "të nxitura nga legjislacioni i Kinës dhe Evropës, do të jenë tërësisht elektrike diku në fillim të viteve 2030". Por një vendim i rëndësishëm në lidhje me motorët do të merret në fillim të dekadës së ardhshme, tha Döllner.
"Ndoshta ky vendim do të duhej të merrej në fillim të viteve të 30-ta, nëse shohim se ende ekziston ajo kërkesë, veçanërisht në SHBA, në lidhje me motorët me djegie, atëherë do të duhet të mendojmë për një platformë të gjeneratës së ardhshme për makinat me motor me djegie", shtoi ai.
Megjithatë, Döllner mbetet i palëkundur në besimin e tij në qasjen aktuale të Audi-t me dy drejtime të fuqisë.
"Ne vendosëm të kemi platforma specifike për motorët elektrikë me bateri dhe motorët me djegie, dhe unë ende besoj se kjo është mënyra e duhur për të ecur. Përndryshe ka shumë kompromise", theksoi ndër tjera ai.
Me Audi-n e hapur për të zhvilluar konfigurime me djegie të brendshme edhe në dekadën e ardhshme, entuziastët e Audi-t mund të pyesin veten nëse kjo do të thotë se një pasardhës i supermakinës R8 është në plan.
Një thashethem nga viti i kaluar sugjeroi se Audi do të krijonte një binjak të Lamborghini Temerario hibride me motor V-8, dhe megjithëse Döllner nuk konfirmoi një supermakinë të re, ai as nuk e përjashtoi atë.
"Kjo është e mendueshme një ditë", mendoi ai, përpara se të sugjeronte se një supermakinë e ardhshme mund të mbante një emër tjetër.
"Gjëja perfekte është se mund ta imagjinoj një Audi nga A2, një makinë qyteti shumë efikase, në një makinë super sportive, nga një SUV i vogël në një SUV të fortë në SHBA, që do t'i përshtatej edhe markës Audi", shtoi ai.
Kjo nuk është hera e parë që dëgjojmë se Audi po shqyrton një SUV të fokusuar në terrene të vështira, me një raport nga viti i kaluar që sugjeron se modeli mund të bazohet në platformën Scout. Döllner përfundoi, "po vlerësojmë se cilët janë hapat e ardhshëm që duhet të ndërmarrim". /Telegrafi/