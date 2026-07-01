Drejtonte veturën me shpejtësi prej 177 km/h në rrugën Gostivar–Tetovë, privohet nga liria tetovari
Një shofer është arrestuar pasi u kap duke vozitur me shpejtësi prej 177 kilometra në orë në rrugën Gostivar–Tetovë, në një segment ku shpejtësia maksimale e lejuar është 80 km/h.
Sipas njoftimit të Ministrisë së Punëve të Brendshme, rasti ka ndodhur sot rreth orës 18:00, te kyçja e Bogovinës, ku zyrtarët e Njësisë Mobile për Sigurinë në Komunikacion, me automjetin special për kontroll të shpejtësisë, kanë evidentuar shkeljen.
Me urdhër të prokurorit publik, është privuar nga liria shoferi K.B. (47) nga Tetova, i cili drejtonte një automjet të tipit “Skoda” me targa të Tetovës.
MPB njofton se ndaj tij janë ndërmarrë të gjitha masat ligjore dhe ai do të përballet me procedurë penale sipas nenit 297-a të Kodit Penal të Maqedonisë së Veriut.
Nga MPB theksojnë se kontrollet e trafikut do të vazhdojnë në të gjithë territorin e vendit, me qëllim rritjen e sigurisë në komunikacion dhe sanksionimin e shkelësve.
Autoritetet u bëjnë thirrje të gjithë pjesëmarrësve në komunikacion që të respektojnë rregullat e trafikut, në mënyrë që të kontribuojnë për rrugë më të sigurta.