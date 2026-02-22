DPHM: Më ftohtë në Kodrën e Diellit, më ngrohtë në Gjevgjeli
Temperatura minimale prej minus 6 gradësh u matën këtë mëngjes në vend, sipas Drejtorisë Hidrometeorologjike.
Më e ftohta ishte në Kodrën e Diellit me -6 gradë, ndërsa -4 gradë u matën në Mavrovë dhe Krushevë. Në Berovë, temperatura ra në -2, në Prilep në -1, dhe zero gradë u matën në Kriva Pallankë, Shtip, Ohër, Pretor dhe Vinicë. Një gradë mbi zero u mat në Shkup-Petrovec, Veles, Tetovë dhe Manastir, dy gradë në Shkup-Zajçev Rid, Strumicë dhe Kavadar, tre në Demir Kapi, dhe më e ngrohta ishte në Gjevgjeli me 4 gradë.
Sipas të dhënave të DPHM, mbulesa e borës në Kodrën e Diellit është 97 centimetra.
Drejtimi Meteorologjik informon se moti sot do të jetë i ndryshueshëm me vranësira me periudha me diell, dhe në orët e hershme të mëngjesit në pjesët veriperëndimore do të ketë kushte për reshje të lehta bore. Do të fryjë erë e moderuar nga veriu, e cila herë pas here do të forcohet përgjatë lumit Vardar dhe lokalisht do të arrijë shpejtësi deri në 60 kilometra në orë. Temperatura maksimale ditore do të lëvizë nga 5 deri në 12 gradë.
Në Shkup, moti do të jetë i ndryshueshëm me vranësira me periudha të shkurtra me diell, me erë të moderuar, dhe në disa pjesë të luginës herë pas here të fortë veriore.