Donat Rrudhani shënon supergol ndaj ish klubit
Mesfushori Donat Rrudhani ka shënuar një gol fantastik për ta barazuar rezultatin ndaj Luzernit.
Futbollisti që shpesh e kemi parë të Kosova duke luajtur në krahun e majtë të mbrojtjes e gjeti rrugën drejtë rrjetës në minutën e 35-të, për ta barazuar rezultatin në 1-1.
Pas një asistimi të Baltazar, Rrudhani me një goditje të fuqishme e la portierin mysafir pa asnjë gjasë për të reaguar (35’) - VIDEO.
Për Rrudhanin ky gol është edhe më i rëndësishëm pasi është ndaj ish klubit, Luzern – skuadër që kishte vendosur të mos e mbajë verën e kaluar.
Përndryshe, te Sioni po luajnë edhe lojtarët e tjerë kosovarë si Kreshnik Hajrizi, Benjamin Kololli e Rilind Nivokazi./Telegrafi
