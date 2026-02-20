Donald Trump i bën një sërë komplimentesh reperes Nicki Minaj: Lëkura e saj është kaq e bukur
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, vlerësoi reperen Nicki Minaj gjatë pritjes në Shtëpinë e Bardhë me rastin e Muajit të Historisë së të Zinjve, duke thënë se e do atë dhe duke theksuar pamjen e saj para personaliteteve të mbledhura.
Duke iu drejtuar audiencës, Trump pyeti: "A e duam Nicki Minaj? Unë e dua Nicki Minaj. Ajo ishte këtu disa javë më parë. Shumë e bukur. Lëkura e saj është shumë e bukur. Unë thashë, 'Nicki, je shumë e bukur'", të cilës publiku iu përgjigj me duartrokitje.
Presidenti më pas rrëfeu takimin e tyre të fundit në Shtëpinë e Bardhë, duke deklaruar se vëmendjen e tij e tërhoqën thonjtë e saj të gjatë.
"Thonjtë e saj janë kaq të gjatë. E pyeta, 'Nicki, a janë të vërtetë?' Ajo nuk donte të hynte në detaje", tha ai, duke bërë gjeste me duart e tij. Ai shtoi se Minaj është "shumë e bukur dhe shumë e shkëlqyeshme", por që, siç theksoi ai, ajo që është edhe më e rëndësishme për të është që ajo "i kupton gjërat".
Komentet e tij vijnë disa ditë pasi Minaj postoi në mediat sociale një foto të gjeneruar nga inteligjenca artificiale, ku ajo ishte ulur në një makinë kabriolet pranë Trump, duke numëruar para, në Ditën e Presidentëve, më 16 shkurt. Postimi u prit me reagime të përziera, me disa që e kritikuan atë si pa shije, ndërsa të tjerë e falënderuan për mbështetjen e saj ndaj presidentit.
Që simpatia është e ndërsjellë tregohet edhe nga fakti që Minaj më parë e quajti publikisht veten "fansja numër një" e Trump pasi u takua me të në një tubim në Uashington. Ajo theksoi se kritikat nuk e dekurajojnë, por përkundrazi e motivojnë ta mbështesin hapur atë. Në një podcast, ajo deklaroi se mënyra se si trajtohet Trump në publik i kujton ngacmimet dhe gënjeshtrat që ajo pretendon se i ka përballuar për vite me radhë.
Në fund të vitit të kaluar, Minaj u shfaq gjithashtu si një e ftuar surprizë në eventin e organizatës konservatore Turning Point USA në Phoenix, ku mbajti një fjalim dhe i quajti Trump dhe zëvendëspresidentin JD Vance modele. /Telegrafi/