Dolce tregon energjinë dhe elegancën e saj teksa vallëzon në banjo
Dolce, një nga banoret shumë të komentuara të këtij edicioni të Big Brother VIP Kosova, ka tërhequr sërish vëmendjen e publikut me një moment spontan dhe plot energji, teksa është parë duke vallëzuar në banjon e shtëpisë.
Që nga dita e parë e hyrjes në shtëpi, Dolce ka krijuar një rutinë të qartë personale, duke e nisur çdo ditë me dush dhe përgatitje para pasqyrës.
Kjo është kthyer tashmë në një ritual të përditshëm për të, i cili shpesh shoqërohet me muzikë dhe momente relaksi, duke reflektuar një natyrë të lirë dhe të sigurt në vetvete.
BBVK/FaceBook
Gjatë këtij momenti, Dolce u shfaq e veshur me një fustan të zi, të ngushtë, që i përshtatej në mënyrë perfekte trupit të saj, duke i dhënë një pamje tejet elegante.
Veshja, e kombinuar me lëvizjet e saj të lehta dhe plot vetëbesim, e bënte banoren të dukej natyrshëm në qendër të vëmendjes.
Fustani me dekolte të hapur theksonte supet dhe linjat e saj, ndërsa Dolce rrezatonte sensualitet pa e tepruar, duke ruajtur një ekuilibër mes finesës dhe provokimit të lehtë.
Ky stil ka qenë shpesh pjesë e identitetit të saj brenda shtëpisë, duke e diferencuar nga banorët e tjerë. /Telegrafi/