Dolce e zhgënjyer, Limi i thekson se nuk ka hyrë për Albën në Big Brother
Dole dhe Lim Hoti janë sqaruar me njëri-tjetrin pasi vendosën që të bëjnë një distancim nga raporti i tyre.
Ka qenë banorja që u shpreh e zhgënjyer nga ai dhe se nuk e priste këtë gjë.
Konkurrenti ndërkohë i tha se nuk kërkoi që të largohej nga ajo tërësisht.
Por Dolce i tha se duhet të sqarohet fillimisht me Alba Pollozhanin për raportin e tyre e më pas t’i shoh gjërat.
Ata shkëmbyen edhe një përqafim përpara se të nisnin këtë diskutim së bashku.
“Kjo ndodhi nga ana jote. Ti u largove nga unë pa ditur asnjë gjë. A jam unë e para që duhet të flasësh. Çka është keqkuptuar. Unë çka po bëj këtu. Ti akoma nuk e ke mendjen në vend”, i tha Dolce.
Limi theksoi se nuk ka hyrë për Albën dhe se nuk ka ndonjë interes për të. /Telegrafi/
