Doja Cat thyen heshtjen për “demonët” dhe varësinë: Nuk jam e pathyeshme
Doja Cat iu përgjigj pretendimeve se ka prirje “demonike” dhe zbuloi se në të kaluarën ka pasur vështirësi me përdorimin e kokainës, në një seri videosh të publikuara në TikTok të hënën.
Artistja fituese e çmimit Grammy, 30 vjeçe, u tha më shumë se 29.1 milionë ndjekësve të saj në platformë se kishte “frikë” të fliste për këtë temë, por se i ishte mësuar që “duhet të bësh diçka që të frikëson çdo ditë, nëse je në një rrugëtim drejt shërimit”.
Këngëtarja e hitit “Say So” vazhdoi: “Pra, shumë njerëz në internet besojnë se unë jam demonike – se kam demonë – se kam të keqe brenda meje.”
Doja Cat, emri i plotë i së cilës është Amala Ratna Zandile Dlamini, tha se, “nëse ka diçka të mirë” në këtë pretendim, është fakti që ajo mund t’u mësojë njerëzve më shumë rreth demonëve dhe së keqes.
Këngëtarja e lindur në Los Angeles e lidhi konceptin e “demonëve” me varësinë nga droga, alkooli ose rrjetet sociale, veçanërisht kur këto kombinohen me probleme të shëndetit mendor që nuk janë trajtuar ose diagnostikuar.
Ajo vazhdoi: “Shembulli më i mirë, nga përvoja ime, është përdorimi i internetit si një mënyrë për të marrë miratim për mendimet negative që kisha në kokë, të cilat më pas nxiteshin nga konsumimi i alkoolit.
“Nuk kam pasur kurrë ndonjë problem të vërtetë me drogat, përveç kanabisit, por... alkooli është diçka me të cilën patjetër kam pasur probleme. Nuk kam qenë kurrë alkoolike, por padyshim që kam pasur probleme me alkoolin.”
Doja Cat i këshilloi njerëzit se “nuk është mirë t’i bashkosh këto dy gjëra”, duke i nxitur të qëndrojnë krijues, të kujdesen për veten dhe të kujtojnë se “nuk janë të pathyeshëm”.
Në një video tjetër, këngëtarja e “Paint the Town Red” foli më konkretisht për betejat që ka kaluar në të kaluarën me varësinë, duke përmendur veçanërisht kokainën.