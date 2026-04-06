“Do të rinovoj dhe qëndroj këtu gjatë”, Vinicius Jr gëzon tifozët e Real Madridit
Vinicius Jr ka konfirmuar se planifikon të hedh firmën në kontratën e re me Real Madridin, për t’i hedhur poshtë të gjitha zërat për largimin nga “Santiago Bernabeu”.
Ylli brazilian që një kohë të gjatë është në qendër të vëmendjes te skuadra madrilene pasi kontrata aktuale i skadon më 2027.
Megjithatë, Vinicius e ka bërë të qartë se nuk po mendon të largohet nga gjiganti spanjoll.
“Në kohën e duhur do të rinovoj dhe do të qëndroj këtu për një periudhë të gjatë”.
🚨💣 Vini Jr on contract talks: “At the right time, I WILL RENEW and I will stay here for a long time”.
“Real Madrid is the club of my dreams.”
"I still have a year left on my contract, but I'm very calm. I have the confidence of the president Florentino Pérez".
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 6, 2026
“Real Madridi është klubi i ëndrrave të mia. Kam edhe një vit kontratë, por jam shumë i qetë. Kam besimin e presidentit Florentino Perez”, deklaroi ai.
Ndërkohë, Real Madridi po përgatit për çerekfinalen ndaj Bayern Munichut në kuadër të Ligës së Kampionëve që zhvillohet të martën mbrëma./Telegrafi/