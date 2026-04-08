DMSH në kërkim të pilotëve të traktorëve ajrorë para sezonit të zjarreve
Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim informon se drejtori Stojançe Angelov është duke kërkuar pilotë të traktorëve ajrorë para fillimit të sezonit të zjarreve, prandaj është takuar me Rade Ivanovskin, pronar i kompanisë, një pilot dhe instruktor fluturimesh komerciale në pension.
“Ai diskutoi me të mundësitë për trajnim bazë për traktorë ajrorë. Angelov u takua gjithashtu me tre kandidatë të mundshëm për pilotë traktorësh ajrorë, të cilët kanë mbi 300 orë fluturimi në fluturime sportive. Përveç kësaj, ai pati një fluturim zbulues me një nga kandidatët për pilot traktorësh ajrorë, mbi Rajonin e Shtipit”, informoi Drejtoria.
Ata thonë se në këtë moment Administrata Shtetërore e Aviacionit ka pesë pilotë traktorësh ajrorë.
Një avion është servisuar dhe është lënë funksional në aeroport, dhe dy janë në shërbim, të cilët pritet të mbërrijnë të servisuar dhe gati për përdorim në prill, dhe më së voni në maj.