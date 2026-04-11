Djemtë e Michael Jackson shfaqen në publik pas një kohe të gjatë, ata u paraqitën në premierën e filmit për të
Prince dhe Bigi Jackson, djemtë e mbretit të popit Michael Jackson, u shfaqën pas një kohe të gjatë në publik. Ata morën pjesë në premierën e filmit "Michael" në Berlin së bashku me anëtarë të tjerë të familjes.
Ata pozuan në tapetin e kuq me veshje që të kujtonin stilin e modës së babait të tyre të famshëm. Biggie mbante një shirit në krah me një foto të pozës ikonike të vallëzimit të Michael, në të cilën ai përkulet në një kënd 45 gradë.
Shumë nga vëllezërit e motrat e Michael, përfshirë Jackie, Jermaine dhe Marlon, ishin gjithashtu të pranishëm, si dhe nipërit e mbesat e tij. Megjithatë, disa anëtarë të famshëm të familjes - motrat e Michael, Janet dhe LaToya, dhe vajza e tij Paris - mungonin.
Foto: EPA-EFE
Tifozët e yllit të ndjerë të muzikës pop u shokuan pasi u zbulua se motra e tij po aq e famshme, Janet, nuk është personazhi kryesor në filmin biografik të drejtuar nga Antoine Fuqua. Motra tjetër e tij, LaToya Jackson, luhet nga aktorja britanike Jessica Sula.
Dihet tashmë që Janet nuk e mbështet filmin "Michael". Burime i thanë Page Six se ajo pati një debat të tensionuar me vëllain e saj Jermaine, djali i të cilit Jaafar Jackson luan rolin e Michael, para anëtarëve të tjerë të familjes. Ajo kritikoi pothuajse çdo skenë.
"Aktrimi, grimi, mënyra se si flisnin aktorët, madje edhe mënyra se si ecnin. Janet ishte kundër të gjithë të pranishmëve dhe vendosi që ky film nuk do të merrte miratimin e saj", deklaruan ata. /Telegrafi/
