Dje në Gostivar janë kontrolluar 198 pacientë, nuk ka ndryshime në pasqyrën klinike
Në Spitalin e Përgjithshëm në Gostivar gjatë 24 orëve të fundit janë kontrolluar gjithsej 198 pacientë, ndërsa një pacient, për shkak të gjendjes së tij shëndetësore, është dërguar për trajtim në Klinikën e Sëmundjeve Infektive në Shkup, informoi drejtori i Spitalit të Përgjithshëm në Gostivar, Emri Bajrami.
Sipas Bajramit, 111 pacientë janë kontrolluar në Departamentin e Sëmundjeve Infektive, 75 në Departamentin e Pediatrisë dhe 12 pacientë në Qendrën e Urgjencës.
Bajrami deklaroi se nuk ka pasur ndryshime në pasqyrën klinike të pacientëve.
"Pasqyra klinike ende karakterizohet nga probleme me stomakun, dhe më rrallë nga ethe dhe temperaturë e lartë trupore", tha Bajrami.
Ministri i Shëndetësisë Sasho Klekovski njoftoi dje në një konferencë për shtyp se që nga fillimi i situatës epidemiologjike, janë regjistruar pothuajse 3,100 kontakte shëndetësore përmes Qendrës Shëndetësore, Spitalit të Përgjithshëm, thirrjeve telefonike dhe ndërhyrjeve nga Shërbimi i Mjekësisë Urgjente.
Klekovski tregoi se ekzaminimi i parë është kryer më 14 korrik, ndërsa më 19 korrik është vërejtur për herë të parë rënie në numrin e pranimeve, e cila, sipas autoriteteve shëndetësore, është treguesi i parë i stabilizimit të situatës.