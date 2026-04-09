DJ Geek shijon pushimet luksoze në Maldive me të dashurën
DJ Geek ka nisur pushimet në Maldive, duke ndarë me ndjekësit pamje nga destinacioni luksoz ku po qëndron së bashku me të dashurën e tij, blogeren Olsa Berani.
Çifti, që prej disa muajsh po e shijon hapur lidhjen e tyre dhe tashmë e ka zyrtarizuar romancën, duket se po kalon ditë të relaksuara në ishujt tropikalë, ndërsa nuk po i lë anash as postimet në rrjete sociale.
Në një nga postimet e fundit në Instastory, DJ Geek publikoi një foto mjaft “hot”, ku shihet teksa e puth Olsën në faqe, në një moment të afërt dhe romantik që mori menjëherë vëmendjen e fansave.
Foto: DJ Geek/InstaStory
Duke qenë se këto janë vetëm postimet e para nga udhëtimi i tyre, ndjekësit tashmë janë në pritje të pamjeve të tjera nga pushimet e çiftit në Maldive. /Telegrafi/
