Disneyland mirëpret vizitorin e miliardtë
70 vjet pasi Walt Disney hapi parkun dhe resortin Disneyland, "Vendi më i Lumtur në Tokë" i Kalifornisë mirëpriti mysafirin e tij të miliardtë këtë javë.
Andres Robles, një djalë 11-vjeçar nga Arizona i cili po viziton Disneyland për të festuar ditëlindjen e tij të tetë, dhe prindërit e tij, Alejandra dhe Jose, u zgjodhën si mysafirët e nderit të miliardtë që kanë vizituar parkun.
"Vizita e familjes Robles është vetëm një nga shumë kujtimet e përjetshme që janë krijuar këtu në Disneyland Resort", tha parku.
“Arritja e këtij momenti historik vetëm disa ditë para 71-vjetorit tregon se ëndrra e Walt Disney-t jeton edhe sot: Disneyland vazhdon të jetë një burim gëzimi dhe frymëzimi për të gjithë botën”, shton ai. /Telegrafi/
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