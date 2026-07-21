Disa persona rrihen me pesë pushues turq në një lokal në Golem, arrestohen dy të dyshuar
Dy persona janë arrestuar ndërsa dy të tjerë janë proceduar penalisht pasi u përleshën fizikisht më pesë pushues turq në një lokal në plazh, në Golem.
Sipas njoftimit të Policisë së Shtetit bëhet e ditur se dyshohet se gjatë konfliktit për motive të dobëta kanë goditur me sende të forta, dy pushues turq.
“U konfliktuan fizikisht dhe me sende të forta, me 5 pushues turq, arrestohen 2 shtetas dhe procedohen penalisht 2 të tjerë (punonjës në subjektin ku ndodhi konflikti). Menjëherë pas njoftimit për një konflikt ndërmjet disa shtetasve, në një lokal në plazh, në Golem, shërbimet e Stacionit të Policisë Plazh organizuan punën dhe shkuan në vendngjarje, me qëllim identifikimin dhe nxjerrjen përpara përgjegjësisë penale, të shtetasve përgjegjës. Në vijim të veprimeve procedurale për rastin: -u arrestuan në flagrancë shtetasit D. K., 33 vjeç dhe E. Q., 37 vjeç, të dy banues në Durrës, përkatësisht menaxher dhe punonjës në hapësirën e plazhit në këtë subjekt, për veprat penale "Plagosja e rendë me dashje", kryer në bashkëpunim, dhe "Prishja e qetesisë publike", pasi dyshohet se gjatë konfliktit për motive të dobëta, kanë goditur me sende të forta, 2 pushues turq”, thuhet në njoftim.
Po ashtu në njoftim thuhet se: “U referuan materialet në Prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë, për veprat penale "Plagosja e lehtë me dashje", kryer në bashkëpunim, dhe "Kanosja", për shtetasit I. Sh., 48 vjeç dhe T. D., 49 vjeç, përkatësisht banakier dhe punonjës sigurie në këtë subjekt, pas dyshohet se kanë goditur dhe kanosur 3 shtetas turq. Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Durrësit, për veprime të mëtejshme”. /Telegrafi/