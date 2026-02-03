Disa banorë hedhin aludime të forta për Brikenën, pohojnë se ajo mund të ketë dikë jashtë
Disa banorë kanë hedhur aludime të forta në lidhje me Brikenën, duke ngritur dyshime se ajo mund të ketë një person jashtë shtëpisë.
Këto dyshime u ngritën kryesisht nga Miri, Baby G dhe Ina.
Të tre banorët shprehën spekulimet të drejtpërdrejta, madje Baby G dhe Miri potencuan se gjatë takimit që ajo pati me Mateon, Brikena me gjasë po shpresonte se dikush tjetër mund të vinte.
Lidhur me këto pretendime foli edhe vetë Brikena, e cila i mohoi kategorikisht, duke theksuar se nuk ka asnjë person jashtë shtëpisë.
Kjo temë u diskutua gjerësisht në prime-in e sotëm të BBVA-së.
