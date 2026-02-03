Disa banorë kanë hedhur aludime të forta në lidhje me Brikenën, duke ngritur dyshime se ajo mund të ketë një person jashtë shtëpisë.

Këto dyshime u ngritën kryesisht nga Miri, Baby G dhe Ina.

Të tre banorët shprehën spekulimet të drejtpërdrejta, madje Baby G dhe Miri potencuan se gjatë takimit që ajo pati me Mateon, Brikena me gjasë po shpresonte se dikush tjetër mund të vinte.

Lidhur me këto pretendime foli edhe vetë Brikena, e cila i mohoi kategorikisht, duke theksuar se nuk ka asnjë person jashtë shtëpisë.

Kjo temë u diskutua gjerësisht në prime-in e sotëm të BBVA-së.

YjetMagazina